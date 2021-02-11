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Съемки сериала «Дом Дракона» о династии Таргариенов начнутся в апреле

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:00

Съемки приквела «Игры престолов» — сериала «Дом Дракона» — начнутся в апреле. Об этом сообщил Collider.

Шоу об истории династии Таргариенов станет второй попыткой HBO расширить киновселенную по мотивам книг Джорджа Мартина. В 2019 году телесеть сняла пилот сериала «Долгая ночь» с участием двукратной номинантки на «Оскар» Наоми Уоттс, но проект вскоре закрыли.

«Дом Дракона» поставят по роману Мартина «Пламя и кровь». Действие в нем разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов». В сериале будет как минимум десять серий. Его разработают сам Мартин вместе со сценаристом Райаном Кондалом и режиссером Мигелем Сапочником.

«Мы в восторге от Мигеля и Райана, их работе друг с другом и их сотрудничеству с нами, и мы рады начать работу. Все движется вперед, и мы взволнованы по этому поводу», — отметили в HBO.

Спин-офф может выйти на телеканале HBO и стриминговом сервисе HBO Max уже в 2022 году. Главные роли в проекте сыграют Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Эмма Д’Арси и Мэтт Смит.

Смит сыграет принца Деймона Таргариена, «несравненного воина» и младшего брата короля Визериса (его на экране воплотит Консидайн). Кук исполнит роль «самой красивой женщины в Семи Королевствах» Алисенты Хайтауэр, а Д’Арси станет старшей дочерью Визериса, принцессой Рейнирой Таргариен.

HBO разрабатывает одновременно сразу несколько проектов по книгам Джорджа Мартина. В январе стало известно, что на HBO Max может выйти анимационный сериал по мотивам «Игры престолов». Кроме того, компания начала работу над экранизацией «Сказок о Дунке и Эгге».

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