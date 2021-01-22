HBO запустил в работу приквел «Игры престолов». Шоу поставят по циклу «Сказки о Дунке и Эгге»

Телевизионная сеть HBO запустила в работу приквел «Игры престолов». Новый сериал поставят по мотивам цикла Джорджа Мартина «Сказки о Дунке и Эгге», сообщил Variety.

Экранизация расскажет о событиях, произошедших за 90 лет до действия «Игры престолов». В центре сюжета будут сэр Дункан Высокий и молодой Эйгон V Таргариен. В основу истории лягут новеллы «Межевой рыцарь», «Верный меч» и «Таинственный рыцарь».

По информации издания, HBO придает большое значение новому проекту и надеется с его помощью продолжить успех, который сети принесла «Игра престолов». Впрочем, пока у сериала нет сценаристов или режиссеров.

Ранее стало известно, что HBO снимет сериал «Дом дракона» по книге «Пламя и кровь». Он расскажет историю династии Таргариенов. Премьера шоу намечена на 2022 год.

Финальная серия «Игры престолов» вышла 20 мая, ее посмотрело рекордное количество зрителей. В России сервис «Амедиатека», который должен был транслировать премьеру одновременно со всем миром, задержал показ на полтора часа.

Многие фанаты остались недовольны событиями финального сезона, петицию с требованием переснять его подписали больше миллиона человек. При этом программный директор телеканала HBO Кейси Блойс посчитал его вполне логичным, однако отказался комментировать итоги.

Также ранее Джордж Мартин, автор первоисточника «Игры престолов» цикла «Песнь льда и пламени», попрощался с сериалом. Он намекнул, что у следующих книг, возможно, будет другой финал.