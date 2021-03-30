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«Российская ЛГБТ-сеть»: полиция призвала родственников чеченских геев убить их

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:29

В Чечне полицейские предлагали родственникам Исмаила Исаева и Салеха Магамадова — братьев, модераторов оппозиционного телеграм-канала, — совершить их убийство. Об этом пишет «Дождь» со ссылкой на представителя «Российской ЛГБТ-сети».

Друзья Исаева и Магамедова рассказали, что родственников братьев почти каждый день вызывают в полицию, где с ними «проводят беседы», в ходе которых призывают совершить «убийство чести» молодых людей.

Сейчас братья находятся в СИЗО в Грозном. Их адвокаты собираются попросить главу Следственного комитета Александра Бастрыкина передать дело братьев в другой регион России. Они также намерены потребовать от чеченских следователей обеспечить безопасность юношей и запретить выдавать сведения о них всем, включая родственников.

Братья Магамадов и Исаев — модераторы оппозиционного телеграм-канала «Осал нах 95». В апреле 2020 года их задержали по подозрению в том, что они оставляли в телеграме оскорбительные публикации, комментарии и снимки других людей. После этого один из задержанных публично извинился. В июле того же года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла обоим уехать из Чечни в Нижний Новгород. 4 февраля юношей вновь задержали и насильно увезли обратно в Чечню.

24 февраля Верховный суд Чеченской Республики признал законным арест Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Молодых людей обвиняют в пособничестве террористам. Они якобы передавали продукты члену незаконного вооруженного формирования Рустаму Борчишвили, убитому в октябре 2020 года.

В «Российской ЛГБТ-сети» считают, что уголовное дело против юношей может быть сфабриковано, а признательные показания получены под пытками. 17 марта мать братьев Зара Магамадова записала видеообращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой о помощи своим сыновьям.

Москалькова обратилась в Генпрокуратуру и попросила провести проверку задержания Исаева и Магамадова. 23 марта материалы дела были переданы в Следственный комитет Чечни.

24 марта «Российская ЛГБТ-сеть» сообщила о задержании около 20 родственников Исаева и Магамадова. Их несколько часов допрашивали, требуя сообщить, где находятся родители молодых людей. После этого ЧГТРК «Грозный» опубликовала в инстаграме видео с родственниками братьев, которые проклинали правозащитников. Зара Магамадова считает, что членов семьи запугали и заставили записать это видео. Из‑за произошедшего «Российская ЛГБТ-сеть» решила пожаловаться в СК.

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