В Чечне задержаны 20 родственников Магамадова и Исаева

23 марта в Чеченской Республике полицейские задержали около 20 родственников Исмаила Исаева и Салеха Магамадова. Об этом «Афише Daily» сообщил пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.

По словам очевидцев, задержанных удерживали до двух часов ночи в неизвестном месте. Всех их допрашивали о местонахождении родителей Исаева и Магамадова. Они требовали отыскать мать и отца, а затем привезти их в республику.

Родители уехали из Чечни после того, как отца Исаева и Магамадова заставили подписать отказ от услуг адвоката в ОМВД Серноводска. По его словам, силовики применяли физическое насилие и угрожали ему.

Братья Магамадов и Исаев — модераторы оппозиционного телеграм-канала «Осал нах 95». В апреле 2020 года их задержали по подозрению в том, что они оставляли в телеграме оскорбительные публикации, комментарии и снимки других людей. После этого один из задержанных публично извинился. В июле того же года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла обоим уехать из Чечни в Нижний Новгород. 4 февраля юношей вновь задержали и насильно увезли обратно в Чечню.

24 февраля Верховный суд Чеченской Республики признал законным арест Салеха Магамадова и Исмаила Исаева. Молодых людей обвиняют в пособничестве террористам. В «Российской ЛГБТ-сети» считают, что уголовное дело против юношей может быть сфабриковано, а признательные показания получены под пытками.

17 марта Зара Магамадова записала видеообращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой о помощи своим сыновьям.

«Сегодня Исмаилу исполняется 18 лет, и свое совершеннолетие он встречает в СИЗО. Уже больше месяца я нахожусь в постоянном страхе за них, боюсь за их здоровье, и этот страх не покидает меня», — сказала мать активистов.

Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку задержания Исаева и Магамадова. 23 марта материалы дела были переданы в Следственный комитет. Адвокаты назвали такое решение маленькой победой и выразили надежду на объективное расследование.