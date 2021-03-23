Дело двух чеченских геев передали в СК по Чечне. Адвокаты надеются на объективное расследование

Уголовное дело Исмаила Исаева и Салеха Магамадова передали в Следственный комитет по Чеченской республике. Адвокаты назвали такое решение «маленькой победой» и выразили надежду на объективное расследование, сообщил «Дождю» пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.

Адвокаты Александр Немов и Марк Алексеев полагают, что теперь жалобы на неправомерные действия сотрудников больше не будут рассматриваться в том же органе, который допустил нарушения.

«По всей вероятности, это связано с заявлением Татьяны Москальковой. После многочисленных жалоб на действия Ачхой-Мартановского МСО СК РФ по Чеченской республике дело будет расследоваться вышестоящим следственным управлением», — рассказал Алексеев.

В середине марта мать задержанных Зара Магамадова попросила помощи у уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой. В обращении она написала, что их дело сфабриковано и политически мотивировано. Тогда Москалькова обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку задержания Исаева и Магамадова.

В апреле 2020 года мужчин задержали впервые. Их избили и вынудили записать видео с извинениями, которые разместили на ютьюбе. В июле «Российская ЛГБТ-сеть» помогла молодым людям покинуть Чечню и перебраться в Нижний Новгород.

4 февраля в Нижнем Новгороде полиция задержала Исаева и Магамадова и увезла в Чечню, не объяснив причин и не предоставив адвокатов. Позже защитники получили записку, в которой следователь пояснил причину — якобы мужчины передавали продукты боевику Рустаму Борчашвили, тем самым приняв участие в незаконном вооруженном формировании.