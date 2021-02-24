Верховный суд Чечни признал законным арест двух молодых людей, депортированных из Нижнего Новгорода

Верховный суд по Чеченской республике признал законным арест Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которых вывезли в республику из Нижнего Новгорода. Молодых людей обвиняют в пособничестве террористам, пишет «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря «Российской ЛГБТ-сети» Тима Бесцвета.

Правозащитница Вероника Лапина отметила, что к юношам до сих пор не допустили адвокатов, несмотря на требование ЕСПЧ. Еще 8 февраля европейский суд обязал Россию допустить врачей, адвокатов и близких родственников к Магамадову и Исаеву. В ЕСПЧ считают, что молодым людям могут нанести непоправимый вред здоровью.

«Россия не выполнила своих обязательств как минимум в части допуска независимых адвокатов и медиков к Салеху и Исмаилу: у нас нет никакой информации о том, что действительно независимые медики осмотрели Салеха и Исмаила», — сказала Лапина. Она отметила, что российской ЛГБТ-сети до сих пор не известно о правовых основаниях задержания чеченцев в Нижнем Новгороде.

Магамадов и Исаев — модераторы оппозиционного телеграм-канала Osal Nakh 95. В апреле 2020 года их задержали по подозрению в том, что они оставляли в телеграме оскорбительные публикации, комментарии и снимки других людей. После этого один из задержанных публично извинился. В июле того же года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла обоим уехать из Чечни в Нижний Новгород. 4 февраля юношей вновь задержали и насильно увезли обратно в Чечню.

Дело в отношении Магамадова и Исаева рассматривают по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании, максимальное наказание — 15 лет тюрьмы). Чеченские правоохранители утверждают, что молодые люди помогали члену незаконного вооруженного формирования Рустаму Борчишвили (ныне убитому), передавая ему продукты. Как сообщал ТРК «Грозный», задержанных «опросили в присутствии их отца» и «они дали признательные показания».

В «Российской ЛГБТ-сети» считают, что уголовное дело против юношей может быть сфабриковано, а признательные показания получены под пытками. ЕСПЧ призвал Россию принять срочные меры в отношении задержанных.