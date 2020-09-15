Джоан Роулинг снова критикуют за трансфобию. В сети стал популярен хештег #RIPJKRowling

Писательницу Джоан Роулинг снова критикуют за трансфобию. В этот раз причиной стала ее новая книга «Дурная кровь», в которой серийным убийцей является мужчина, переодевающийся в женскую одежду, пишет «Медуза».
Роман, выпущенный Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, поступил в продажу 15 сентября. В книге частный детектив Корморан Страйк расследует исчезновение врача Марго Бамборо, произошедшее в 1974 году. В преступлении подозревают серийного убийцу-психопата Денниса Крида.
Выход книги вызвал новую волну критики в адрес писательницы. Накануне в тренды твиттера попал хештег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Джоан Роулинг»). Пользователи соцсети обсуждали под ним смерть карьеры Роулинг и даже всерьез желали писательнице умереть.
В ответ на это другие пользователи твиттера стали использовать другой хештег — #IStandWithJKRolling («Я на стороне Джоан Роулинг»). Они обвинили критиков писательницы в травле и распространении «культуры отмены» — публичного осуждения и отказа поддерживать ту или иную публичную персону из‑за высказываний, кажущихся предосудительными.
Сама Джоан Роулинг пока никак не отреагировала на хештеги и новую волну критики в свой адрес.
Ранее писательница уже подвергалась критике из‑за серии твитов, в которых она иронизировала над статьей «Создание равноправного мира после коронавируса для тех, у кого есть менструации». Роулинг обвинили в трансфобии и нетерпимости к трансгендерам, небинарным людям и людям с гендерной нонконформностью. К критике присоединились в том числе и звезды франшизы «Гарри Поттер». Позднее писательница объяснила свою позицию.