Джоан Роулинг снова критикуют за трансфобию. В сети стал популярен хештег #RIPJKRowling

Писательницу Джоан Роулинг снова критикуют за трансфобию. В этот раз причиной стала ее новая книга «Дурная кровь», в которой серийным убийцей является мужчина, переодевающийся в женскую одежду, пишет «Медуза».

Роман, выпущенный Роулинг под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, поступил в продажу 15 сентября. В книге частный детектив Корморан Страйк расследует исчезновение врача Марго Бамборо, произошедшее в 1974 году. В преступлении подозревают серийного убийцу-психопата Денниса Крида.

Выход книги вызвал новую волну критики в адрес писательницы. Накануне в тренды твиттера попал хештег #RIPJKRowling («Покойся с миром, Джоан Роулинг»). Пользователи соцсети обсуждали под ним смерть карьеры Роулинг и даже всерьез желали писательнице умереть.