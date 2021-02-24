Дизайнер из Аргентины продал виртуальную мебель за 450 тысяч долларов

Аргентинский дизайнер Андрес Райзингер создал цифровую мебель и выставил на аукцион. Коллекция под названием «The Shipping» ушла с молотка за 450 тысяч долларов, пишет Highsnobiety.
В коллекцию вошли 10 предметов, в том числе розовый стул «ABBA», тонкая лавка «Time table», которая держится на шаре, и металлическая тумба, у которой ящики расположены вразброс на трубах. Самой дорогой работой стал предмет, похожий на диван, покрытый фольгой, — его продали за 67,7 тыс. долларов.
Дизайнер подготовил также физические аналоги для некоторых предметов цифровой мебели. Например, он воссоздал розовое плюшевое кресло «Гортензия», которое стало вирусным еще в 2018 году. Оно сделано из 20 000 тканевых лепестков. По словам художника, ему потребовался год, чтобы сделать его таким же приятным на ощупь, каким оно кажется на картинке.
Виртуальная мебель была выставлена на торги на платформе Nifty Gateway. Все лоты были раскуплены через 10 минут после начала аукциона. Новые владельцы смогут разместить цифровые предметы в интернет-пространстве, например в Decentraland, Somnium Space или Minecraft.
Ранее художник Крис Торрес сделал гифку с котом из игры Nyan Cat и продал ее на аукционе почти за 500 тыс. долларов. По его словам, это предмет криптоискусства, так как у анимации будет только один обладатель.