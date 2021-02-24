Дизайнер из Аргентины продал виртуальную мебель за 450 тысяч долларов

Аргентинский дизайнер Андрес Райзингер создал цифровую мебель и выставил на аукцион. Коллекция под названием «The Shipping» ушла с молотка за 450 тысяч долларов, пишет Highsnobiety.

В коллекцию вошли 10 предметов, в том числе розовый стул «ABBA», тонкая лавка «Time table», которая держится на шаре, и металлическая тумба, у которой ящики расположены вразброс на трубах. Самой дорогой работой стал предмет, похожий на диван, покрытый фольгой, — его продали за 67,7 тыс. долларов.