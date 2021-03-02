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Кремль написал Илону Маску по поводу созвона в Clubhouse. Но бизнесмен не ответил

Виктория Шанина
Сегодня в 14:53

Пресс-служба Кремля не получила ответа от основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, который предложил Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Видимо, наверное, это было какое‑то недоразумение, потому что мы задали вопрос, чтобы уточнить детали этого предложения. Но, видимо, оно не имеет отношения к Илону Маску. Мы не получили никакого ответа. Поэтому, скорее всего, эта тема уже исчерпана», — заявил Песков.

Илон Маск предложил Путину поболтать 14 февраля в своем твиттере. «@KremlinRussia_E, вы бы не хотели присоединиться к диалогу со мной в Clubhouse?» — написал Маск. В комментариях он оставил ремарку на русском языке: «Было бы большой честью поговорить с вами».

Дмитрий Песков ответил, что это интересное предложение. «Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. <…> Нам нужно как‑то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как‑то проверим все это и потом уже будем реагировать», — заявил пресс-секретарь.

Clubhouse — это новая соцсеть, в которой можно общаться только с помощью голосовых сообщений. Стать пользователем Clubhouse не так просто — приложение находится на этапе тестирования, доступно только на iPhone, а зарегистрироваться в нем можно лишь по приглашению. Предприимчивые россияне уже продают приглашения на Avito за 100 тыс. рублей.

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