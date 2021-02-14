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Илон Маск предложил Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse

Виктория Шанина
Сегодня в 9:24

Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал твит, в котором предложил официальному аккаунту президента России в Twitter присоединиться к его чату в новой соцсети Clubhouse.

«@KremlinRussia_E, вы бы не хотели присоединиться к диалогу со мной в Clubhouse?», — написал Маск. В комментариях он оставил ремарку на русском языке: «Было бы большой честью поговорить с вами».

Подписчиков основателя Tesla и SpaceX не сильно впечатлила эта идея. Большинство комментариев посвящены успеху Dogecoin. В начале февраля Илон Маск поднял стоимость криптовалюты, посвященной собаке, благодаря паре мемов.

Clubhouse — это новая соцсеть, в которой можно общаться только с помощью голосовых сообщений. Она стала популярна после того, как Илон Маск провел в ней прямой эфир. Среди пользователей уже немало знаменитостей, в том числе Марк Цукерберг, Джаред Лето, Опра Уинфри, Вирджил Абло, Эштон Катчер и Дрейк.

Стать пользователем Clubhouse не так просто — приложение находится на этапе тестирования, поэтому доступно только на iPhone, а зарегистрировать в нем можно только по приглашению. Предприимчивые россияне уже продают приглашения на Avito за 100 тыс. рублей.

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