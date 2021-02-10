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Голосовые для своих: почему Clubhouse стал соцсетью, в которую стремятся попасть все

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:38

Приложение Clubhouse стало известно во всем мире после того, как в нем провел прямой эфир основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Зарегистрироваться в нем захотели тысячи пользователей, но это оказалось не так просто.

Соцсеть пока не запущена в полной мере и находится на этапе тестирования. Из‑за этого доступ в Clubhouse сделали ограниченным: приложение работает только на iPhone, а зарегистрироваться в нем можно только по приглашению от знакомого пользователя.

Также на платформе запущена виртуальная очередь для желающих присоединиться к сервису — для них соцсеть открывается постепенно. Среди пользователей Clubhouse уже немало знаменитостей, в том числе — Марк Цукерберг, Джаред Лето, Опра Уинфри, Вирджил Абло, Эштон Катчер и Дрейк.

Как работает аудиосоцсеть

Каждый зарегистрировавшийся получает возможность пригласить двоих своих друзей, а также начать общаться в тематических чатах (на платформе они называются «комнатами»). Доступны беседы о музыке, кино, красоте, технологиях и многом другом.

Алгоритм соцсети анализирует адресную книгу пользователей и его подписки — и на основе этих данных предлагает разные чаты по интересам. Общаться в них можно только при помощи аудиосообщений, которые запрещено записывать.

Каждую публичную «комнату» курируют модераторы: они предоставляют слово спикерам, если е желают высказаться. Помимо таких открытых обсуждений, пользователи могут создавать свои, закрытые чаты для разговоров с друзьями и близкими.

Послушать беседы, произошедшие на платформе до вашей регистрации, невозможно. Более того — все чаты удаляются сразу же после их завершения. Этим соцсеть отличается от большинства своих конкурентов.

Конкурент TikTok

По словам многих пользователей Clubhouse, новый формат общения оказывается приятным и захватывающим, причем настолько, что приложению предрекают успех TikTok. Впрочем, официальный запуск аудиосоцсети еще впереди.

Clubhouse пока значительно интереснее для англоязычных пользователей. В русскоязычном сегменте, как отмечает ТАСС, сейчас можно поговорить, в основном, с сотрудниками технологических компаний.

Приложение было популярно в Китае, где запрещены такие соцсети как Twitter, Facebook и YouTube. Однако 8 февраля власти страны заблокировали Clubhouse из‑за строгого закона о цензуре.

«Социальные сети живут тем, что нам интересны люди, мы хотим наблюдать за ними. Так вот, Clubhouse „дает“ нам людей не просто в картинках, буквах и видео, а в спонтанной беседе», — отмечает ТАСС.

«Станет ли Clubhouse новым TikTok? Очевидно, пока с офлайн-коммуникацией все по-прежнему сложно, все шансы у него для этого есть. Но нужна ли еще одна социальная сеть в 2021 году — уже другой вопрос», — резюмирует Vogue.

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