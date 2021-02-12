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Приглашения в соцсеть Clubhouse продают на Avito за 100 тысяч рублей

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:41

Российские пользователи Clubhouse начали продавать приглашения в новую аудиосоцсеть на сайте Avito. Стоимость инвайтов варьируется от 250 рублей до 100 тыс. рублей. Это следует из данных поиска на платформе.

Всего на сервисе можно найти около ста объявлений о продаже приглашений в Clubhouse. Они пользуются спросом: 11 февраля, по словам руководителя маркетинговых проектов Avito Ивана Чулкова, компания зафиксировала 336 соответствующих поисковых запросов.

Дело в том, что набирающее популярность приложение для iPhone пока работает в бета-режиме. Зарегистрироваться в нем можно, только получив приглашение от действующего участника соцсети. Число инвайтов на каждого пользователя ограничено.

«Афиша Daily» рассказывала ранее, как устроен Clubhouse и в чем кроется секрет его раннего успеха, а также показывала, как обсуждают новое приложение в твиттере.

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