В Кремле отреагировали на предложение Маска поболтать с Путиным в Clubhouse

В Кремле считают интересным предложение Илона Маска поговорить с Владимиром Путиным в соцсети Clubhouse. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Медуза».

«Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом это, безусловно, очень интересное предложение. Но нам нужно как‑то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому сначала как‑то проверим все это и потом уже будем реагировать», — цитирует его слова издание.

Накануне Маск опубликовал твит, в котором предложил Путину присоединиться к его чату в Clubhouse. Он тегнул официальный аккаунт Кремля и оставил ремарку на русском: «Было бы большой честью поговорить с вами».

Clubhouse — это новая соцсеть, в которой можно общаться только с помощью голосовых сообщений. Она стала популярна после того, как Илон Маск провел в ней прямой эфир. Среди пользователей уже немало знаменитостей, в том числе Марк Цукерберг, Джаред Лето, Опра Уинфри, Вирджил Абло, Эштон Катчер и Дрейк.

Стать пользователем Clubhouse не так просто — приложение находится на этапе тестирования, доступно только на iPhone, а зарегистрироваться в нем можно лишь по приглашению. Предприимчивые россияне уже продают приглашения на Avito за 100 тыс. рублей.