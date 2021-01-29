Илон Маск упомянул биткоин в твиттере. Его цена выросла на 5 тыс. долларов за полчаса

Биткоин за полчаса подорожал на 5 тыс. долларов после твита Илона Маска. Об этом сообщает РБК.

Глава Tesla и SpaceX разместил в шапке своего профиля в твиттер хештег #bitcoin. Меньше, чем за час курс цифровой монеты вырос более чем на 15%, до 37 тыс. долларов. Позже стоимость скорректировалась до 35,8 тыс. Сейчас, согласно данным coinmarketcap.com, криптовалюта оценивается в 36,8 тыс. долларов.