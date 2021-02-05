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Суд оштрафовал «дочку» «Норникеля» на 146 млрд рублей из‑за разлитого топлива в Норильске

Виктория Шанина
Сегодня в 14:12

Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора к «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК), входящей в «Норникель», о компенсации ущерба за разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Компания должна выплатить 146,2 миллиардов рублей, из которых 145,5 млрд пойдут в казну государства, пишет ТАСС.

Изначально истец требовал 148 млрд рублей, однако штраф был снижен по решению Арбитражного суда Красноярского края. Сама НТЭК не согласна с расчетами и заявляет, что ущерб составляет 21,4 млрд рублей.

В мае 2020 года из‑за лопнувшей цистерны в почву и реки Амбарную и Далдыкан было разлито более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Причиной аварии на ТЭЦ Ростехнадзор признал многочисленные технические и организационные нарушения на предприятии.

В результате ЧП было возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят руководители и сотрудники ТЭЦ, а также мэр Норильска. Следствие заявило, что руководители знали о необходимости провести капитальный ремонт резервуара, однако не предприняли действий для его проведения.

По оценке самого «Норникеля», на ликвидацию последствий аварии уйдет пять лет. Там проведут рекультивацию загрязненных участков, соберут пораженный грунт и откачают нефтепродукты, а затем займутся воспроизводством биологических ресурсов.

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