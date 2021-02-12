Вице-губернатор Петербурга заявил, что не считает акцию с фонариками противозаконной

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский не считает акцию с фонариками в поддержку Алексея Навального противозаконной. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на интервью политика для издания «Фонтанка».

Бельский не видит предпосылок к задержаниям участников флешмоба 14 февраля. «Он (человек с фонариком — Прим. ред.) же не нарушает закон, что ему может за это быть?» — сказал чиновник.

«Проведение флешмоба в той или иной степени интересно. Но мы же с вами понимаем: День влюбленных и акции, которые предлагают люди — попытка достаточно популярный и известный праздник приделать себе. Пускай пробуют», — заявил Бельский.

По его мнению, в том, что люди зажигают фонарики, нет ничего плохого. «Другое дело, что кто‑то пытается это использовать в своих интересах», — добавил вице-губернатор и напомнил о действующих ограничениях на массовые мероприятия из‑за пандемии коронавируса.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального на прошлой неделе объявили, что временно откажутся от проведения митингов, чтобы избежать новых задержаний и разочарования в уличных формах протеста. После этого они анонсировали новый формат акции.

Глава сети штабов Навального Леонид Волков предложил россиянам выйти 14 февраля в свои дворы и постоять там несколько минут с включенными фонариками. Вскоре после этого Волкова объявили в международный розыск, а Госдума увеличила в четыре раза штрафы за неповиновение силовикам на митингах.