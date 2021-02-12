перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сериал «Бруклин 9-9» закроется после восьмого сезона 1:35
Вице-губернатор Петербурга заявил, что не считает акцию с фонариками противозаконной 0:44
Facebook Watch покажет документальный сериал о подготовке гимнастки Симоны Байлз к Олимпиаде в Токио Вчера в 23:54
Корейские инженеры создали солнечные панели, которые можно свернуть в рулон Вчера в 23:23
Прослушка и скрытые камеры. На аукционе продают экспонаты музея КГБ в Нью-Йорке Вчера в 22:55
Создатели «Игры престолов» снимут сериал для Netflix по роману Ричарда Пауэрса Вчера в 22:48
Adem AY/Unsplash Telegram разрабатывает систему платных подписок, отключающих рекламу в приложении
Telegram разрабатывает систему платных подписок, отключающих рекламу в приложении Вчера в 21:47
Непал запретил двум индийцам заниматься альпинизмом. Они соврали о покорении Эвереста Вчера в 21:25
Суфьян Стивенс выпустил клип на песню «Tell Me You Love Me». Его снял Лука Гуаданьино Вчера в 21:08
Съемки сериала «Дом Дракона» о династии Таргариенов начнутся в апреле Вчера в 21:00
Байден распорядился об отмене строительства стены на границе с Мексикой Вчера в 20:46
HBO Max начнет работать за пределами США в июне Вчера в 20:15
Политехнический музей/YouTube Политехнический музей запустил студию мультипликации для детей мигрантов
Политехнический музей запустил студию мультипликации для детей мигрантов Вчера в 20:01
Посмотрите на первый кадр из сериала «Анна Болейн». Роль королевы исполняет Джоди Тернер-Смит Вчера в 19:58
Педро Паскаль сыграет в «The Last of Us», умер Ларри Флинт и другие новости дня Вчера в 19:30 Дайджест
Иван Вырыпаев ответил на манифест Константина Богомолова об «этическом рейхе» Вчера в 18:58
Райли Уокер анонсировал альбом «Course in Fable» и представил с него песню Вчера в 18:14
Warner Bros. Pictures/YouTube Arcade Fire официально выпустят саундтрек, который они записали для фильма «Она»
Arcade Fire официально выпустят саундтрек, который они записали для фильма «Она» Вчера в 17:34
Томский дворник процитировал The Beatles и заговорил на французском в ответ на вопрос про любовь Вчера в 17:24
В России пройдет онлайн-фестиваль феминистского письма. Будут лекции, воркшопы и коллективные чтения Вчера в 16:53
Отключить рекламу

Вице-губернатор Петербурга заявил, что не считает акцию с фонариками противозаконной

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:44

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский не считает акцию с фонариками в поддержку Алексея Навального противозаконной. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на интервью политика для издания «Фонтанка».

Бельский не видит предпосылок к задержаниям участников флешмоба 14 февраля. «Он (человек с фонариком — Прим. ред.) же не нарушает закон, что ему может за это быть?» — сказал чиновник.

«Проведение флешмоба в той или иной степени интересно. Но мы же с вами понимаем: День влюбленных и акции, которые предлагают люди — попытка достаточно популярный и известный праздник приделать себе. Пускай пробуют», — заявил Бельский.

По его мнению, в том, что люди зажигают фонарики, нет ничего плохого. «Другое дело, что кто‑то пытается это использовать в своих интересах», — добавил вице-губернатор и напомнил о действующих ограничениях на массовые мероприятия из‑за пандемии коронавируса.

Сторонники оппозиционера Алексея Навального на прошлой неделе объявили, что временно откажутся от проведения митингов, чтобы избежать новых задержаний и разочарования в уличных формах протеста. После этого они анонсировали новый формат акции.

Глава сети штабов Навального Леонид Волков предложил россиянам выйти 14 февраля в свои дворы и постоять там несколько минут с включенными фонариками. Вскоре после этого Волкова объявили в международный розыск, а Госдума увеличила в четыре раза штрафы за неповиновение силовикам на митингах.

События недели на afisha.ru
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
дизайн
ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда
Масштабная выставка к 100-летию главного творческого института страны
юмор
«Stand Up марафон»
эстрада
Сергей Пенкин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить