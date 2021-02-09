перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Lil Yachty в окружении друзей в клипе «Royal Rumble» 14:45
Алексей Агранович назначен новым худруком «Гоголь-центра» 14:23
Соратники Навального анонсировали новую акцию 14 февраля. Она пройдет в формате флешмоба 14:08
Paul Barton/YouTube Ученые научили нейросеть восстанавливать фортепианную музыку по видео без звука
Ученые научили нейросеть восстанавливать фортепианную музыку по видео без звука 13:45
Slowthai и Skepta спародировали рекламу пива в тизере клипа «Cancelled» 13:04
«Калашников» разработал «оружие для хипстеров» и объяснил его задачу 11:52
В России за сутки выявили 15 019 случаев коронавируса 11:20
Кирилл Серебренников официально объявил об уходе из «Гоголь-центра» 10:58
cottonbro/Pexels Проект бесплатного доступа к сайтам хотят расширить на видеоконтент, чтобы конкурировать с YouTube
Проект бесплатного доступа к сайтам хотят расширить на видеоконтент, чтобы конкурировать с YouTube 10:24
Прокуратура проверит информацию о низких зарплатах новосибирских ученых после жалобы Путину 9:45
В России предложили обязать иностранные соцсети регистрироваться в качестве юрлиц 8:57
Facebook начнет бороться с дезинформацией о вакцинации от COVID-19 4:32
Умер сценарист Жан-Клод Каррьер. Он был соавтором Луиса Бунюэля и Милоша Формана 3:32
HBO выпустит документальный сериал «100-футовая волна» о серфере Гарретте МакНамаре 2:23
Moritz Kindler/Unsplash В Нидерландах прошли протесты против комендантского часа. После них его продлили еще на месяц
В Нидерландах прошли протесты против комендантского часа. После них его продлили еще на месяц 1:01
Джейми Ли Кертис снимется вместе с Кейт Бланшетт в экранизации игры Borderlands 0:14
Павел Дуров поделился секретом успеха Telegram — мирового лидера по количеству скачиваний в январе Вчера в 23:25
Музей Пушкина запустил подкаст о последних днях жизни поэта Вчера в 22:55
ЕСПЧ обязал Россию допустить врачей и адвокатов к юношам, которых задержали и силой увезли в Чечню Вчера в 22:52
theroyalfamily/Instagram The Guardian: Елизавета II оказывала давление на министров, чтобы скрыть свое личное состояние
The Guardian: Елизавета II оказывала давление на министров, чтобы скрыть свое личное состояние Вчера в 22:19
Отключить рекламу

Соратники Навального анонсировали новую акцию 14 февраля. Она пройдет в формате флешмоба

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:08

Леонид Волков, глава сети штабов Алексея Навального, объявил о новой акции протеста в поддержку оппозиционера. Она запланирована на 14 февраля, однако формат ее будет отличаться от предыдущих демонстраций, написал Волков в своем телеграм-канале.

Соратники Навального предлагают жителям российских городов выйти во двор, поднять телефоны с включенными фонариками и постоять так несколько минут. После сделать фото с акции и выложить в соцсети.

«Может быть, первому будет немного страшно. Но всем остальным — точно нет. Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто‑то еще и еще — из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее», — написал Волков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время разговора с журналистами затруднился ответить на вопрос, будут ли власти расценивать предложение команды Навального как призывы к несанкционированным акциям.

«Затрудняюсь сказать. В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем. Но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — сказал Песков.

Акции протеста в поддержку Навального, которого задержали после возвращения из Берлина в Москву, прошли по всей России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным правозащитников, на них задержали рекордное количество людей.

5 февраля Леонид Волков сообщил, что до начала весны акций в поддержку Навального не будет.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драма
Северный ветер
Рената Литвинова сняла фильм — продолжение собственной пьесы
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст

Другие материалы по темам

Люди
Алексей Навальный
Леонид Волков
Дмитрий Песков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить