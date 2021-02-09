Соратники Навального анонсировали новую акцию 14 февраля. Она пройдет в формате флешмоба

Леонид Волков, глава сети штабов Алексея Навального, объявил о новой акции протеста в поддержку оппозиционера. Она запланирована на 14 февраля, однако формат ее будет отличаться от предыдущих демонстраций, написал Волков в своем телеграм-канале.

Соратники Навального предлагают жителям российских городов выйти во двор, поднять телефоны с включенными фонариками и постоять так несколько минут. После сделать фото с акции и выложить в соцсети.

«Может быть, первому будет немного страшно. Но всем остальным — точно нет. Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто‑то еще и еще — из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее», — написал Волков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время разговора с журналистами затруднился ответить на вопрос, будут ли власти расценивать предложение команды Навального как призывы к несанкционированным акциям.

«Затрудняюсь сказать. В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем. Но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — сказал Песков.

Акции протеста в поддержку Навального, которого задержали после возвращения из Берлина в Москву, прошли по всей России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным правозащитников, на них задержали рекордное количество людей.

5 февраля Леонид Волков сообщил, что до начала весны акций в поддержку Навального не будет.