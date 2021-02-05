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Команда Навального не будет проводить митинги до весны

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:59

Сторонники Алексея Навального, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы, заявили, что не будут проводить митинги в поддержку своего лидера до начала весны. Об этом руководитель сети региональных штабов Леонид Волков заявил в эфире ютьюб-канала «Навальный Live».

По словам Волкова, новые акции в нынешних условиях приведут к массовым задержаниям и в конечном счете к разочарованию в уличных формах протеста. «Мы не будем разбрасываться людьми», — сказал он.

«Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей. Алексей нас просит сконцентрироваться на осени (и выборах в Госдуму — Прим. ред.)», — пояснил Волков.

Массовые акции планируют провести весной и летом. Они будут исключительно мирными, подчеркнул Волков. Радикализация протестов, как считает активист, оттолкнет новых сторонников Навального, позволит легитимизировать в глазах сомневающихся «государственное насилие» и в дальнейшем навредит реформированию общественных институтов.

«Путь к какому‑то гражданскому примирению, к переучреждению страны в мирном ключе, к становлению нормальной работы общественных институтов оказывается гораздо более трудным и тернистым, если протест носил насильственный характер», — отметил Волков, вспомнив опыт других европейских стран.

Штаб намерен добиваться освобождения Навального внешнеполитическими методами. В планах оппозиционеров, как сообщил Волков, сделать так, «что ни один мировой лидер не будет говорит с Путиным ни о чем кроме Алексея Навального и его освобождения».

Вечером 2 февраля Мосгорсуд заменил условный срок Алексея Навального по делу «Ив Роше» — 3,5 года лишения свободы — на реальный. С учетом проведенных под домашним арестом месяцев политику придется провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев.

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