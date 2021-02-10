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Соратника Навального Леонида Волкова объявили в международный розыск

Семён Гудошников
Сегодня в 10:55

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявлен в международный розыск. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Следственный комитет потребовал у суда заочно арестовать Волкова по делу о привлечении подростков к несогласованным митингам. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни). Максимальное наказание по этой статье — три года лишения свободы.

В настоящее время Волков находится за границей, судя по его постам в телеграме, — в Берлине. Руководитель сети штабов Навального покинул Россию летом 2019 года во время протестов в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Уголовное дело против Волкова было заведено 28 января. СК считает, что политик призывал несовершеннолетних участвовать в акциях в поддержку Алексея Навального 23 января, используя свои фейсбук, твиттер, ютьюб и инстаграм.

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли многочисленные акции в поддержку Алексея Навального. Они не были согласованы с властями и завершились массовыми задержаниями. По информации «ОВД-Инфо», всего на митингах в поддержку оппозиционера задержали около 11 тыс. человек.

Накануне Волков анонсировал новую акцию, которая будет отличаться по формату от предыдущих. Она пройдет 14 февраля (в День всех влюбленных) в виде флешмоба. Россиянам предлагают выйти в 20.00 во двор и поднять телефон с включенным фонариком или свечку. Из огоньков можно сделать, к примеру, сердце, сфотографировать и опубликовать в инстаграме. В Кремле затруднились ответить, является ли это призывом к несанкционированным акциям.

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