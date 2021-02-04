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В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из‑за Навального

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:45

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о персональных санкция против России после решения суда о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Об этом сообщается на сайте одного из авторов инициативы, сенатора-республиканца Марка Рубио.

Аналогичный документ был внесен почти тем же составом сенаторов в сентябре 2020 года из‑за предполагаемого отравления оппозиционера.

«Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», — говорится в сообщении.

Документ предлагает администрации США определить, нарушили ли российские власти международные соглашения о запрете использования химического и биологического оружия. Кроме того, законопроект требует отчета по убийству Бориса Немцова, а также о финансовом состоянии президента Владимира Путина и его окружения.

Имена и должности лиц, которые могут попасть под ограничения, в документе не названы. Среди возможных санкций в нем прописаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.

Навального задержали 17 января сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. Немецкая, французская и шведская лаборатории показали, что оппозиционер был отравлен веществом из группы «Новичок». Это же подтвердили специалисты ОЗХО. В России уголовное дело об отравлении возбуждать отказались.

На следующий день после возвращение Навального арестовали на 30 суток, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». 2 февраля суд заменил ему условный срок — 3,5 года лишения свободы — на реальный, удовлетворив иск ФСИН.

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