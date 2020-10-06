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ОЗХО подтвердила наличие «Новичка» в анализах Навального

Семён Гудошников
Сегодня в 18:06

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили в образцах крови и мочи Алексея Навального биомаркеры ингибитора холинэстеразы, который формально не входит в список запрещенных. Об этом говорится в заявлении ОЗХО.

Отмечается, что обнаруженное вещество близко по своей структуре к четырем другим агентам, которые были запрещены организацией в ноябре 2019 года.

В британском представительстве при ОЗХО отметили, что в пробах Навального обнаружили именно следы яда из группы «Новичок».

Результаты анализов, проведенных ОЗХО, были переданы Германии. Они подтверждают данные, о которых сообщали ранее лаборатории ФРГ, Швеции и Франции.

В британском постпредстве потребовали от России объяснить, что произошло с Навальным. В ответ российский представитель в ОЗХО заявил, что «Россия никому ничего не должна».

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкая, французская и шведская лаборатории показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Сейчас Навального выписали, он проходил реабилитацию. Российский МИД допустил, что отравление Навального может быть постановкой, а в Кремле заявили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.

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