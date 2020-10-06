ОЗХО подтвердила наличие «Новичка» в анализах Навального

Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили в образцах крови и мочи Алексея Навального биомаркеры ингибитора холинэстеразы, который формально не входит в список запрещенных. Об этом говорится в заявлении ОЗХО.

Отмечается, что обнаруженное вещество близко по своей структуре к четырем другим агентам, которые были запрещены организацией в ноябре 2019 года.

В британском представительстве при ОЗХО отметили, что в пробах Навального обнаружили именно следы яда из группы «Новичок».