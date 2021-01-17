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Алексея Навального задержали на паспортном контроле

Семён Гудошников
Сегодня в 21:05

Алексея Навального, вернувшегося из Германии в Москву, задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает «Новая газета». Задержание оппозиционера подтвердила ФСИН.

The Bell пишет, что политик спросил у полицейских, задержан он или арестован. Правоохранители на вопрос о его статусе не ответили.

«В аэропорту „Шереметьево“ сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока», — заявили в ФСИН.

Дальнейшую меру пресечения оппозиционера определит суд, а до тех пор он будет находиться под стражей, отметили в ведомстве.

Самолет с Алексеем Навальным приземлился в аэропорту Шереметьево 17 января в 20.12. Изначально рейс должен был прибыть во Внуково около 19.20, но его перенаправили. По данным Baza, в качестве причины назвали поломку снегоуборочной техники на полосе во Внуково.

Политик анонсировал свое возвращение из Германии 13 января. «Вопрос „возвращаться или нет“ передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся», — заявил он.

Навальный находился в Берлине с 22 августа. В этот день его, находящегося в коме, привезли в клинику Шарите из Омска. Немецкая, французская и шведская лаборатории установили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Это же подтвердили специалисты ОЗХО. В России уголовное дело об отравлении возбуждать отказались.

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