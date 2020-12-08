Джереми Айронс сыграет вместе с Леди Гагой в фильме «Гуччи» Ридли Скотта

Британский актер Джереми Айронс присоединится к съемочной группе нового фильма Ридли Скотта «Гуччи». Об этом сообщил Deadline.

Айронсу предстоит сыграть в картине вместе с Адамом Драйвером, Джаредом Лето, Аль Пачино, Джеком Хьюстоном, Ривом Карни и Леди Гагой. Последняя исполнит в фильме роль Патриции Реджани, бывшей жены Маурицио Гуччи, отсидевшей в тюрьме за организацию его убийства 18 лет.

Фильм будет основан на книге Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Он расскажет о заказном убийстве Маурицио Гуччи, который какое‑то время возглавлял модный дом Gucci. В 1995 году он был застрелен киллером у своего офиса.

Идея снять проект о трагической гибели внука Гуччио Гуччи принадлежала актрисе и кинопродюсеру Джианнине Фасио, супруге Ридли Скотта. Сценарий фильма написал Роберто Бентивенья. Сопродюсерами выступили Кевин Уолш и Scott Free Productions.