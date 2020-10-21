THR: Джаред Лето вернется к роли Джокера для режиссерской версии «Лиги справедливости»

Актер Джаред Лето вернется к роли Джокера для режиссерской версии «Лиги справедливости» Зака Снайдера. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, ссылаясь сразу на несколько источников.

В кинотеатральном варианте «Лиги справедливости» Джокер не появлялся. В последний раз Лето играл Джокера в «Отряде самоубийц», который выходил в 2016 году.

Насколько большой будет роль, пока не известно, как и то, появятся ли в фильме другие персонажи, которых не было в первоначальной версии.

Также THR пишет, что в титрах режиссерской версии не будут упомянуты Джон Берг и Джефф Джонс, которые руководили DC Entertainment на тот момент и продюсировали фильм.

Зак Снайдер не участвовал в постпродакшене и цветокоррекции «Лиги справедливости» из‑за трагедии в семье: его дочь покончила с собой. Студия привлекла к работе режиссера «Мстителей» и «Светлячка» Джосса Уидона — после выхода фильма зрители заметили расхождение в стилях постановщиков, многим показалось, что картина должна была быть мрачнее. Фильм собрал в мировом прокате всего 650 млн долларов и был прохладно встречен критиками.

Фанаты запустили хештег #ReleaseTheSnyderCut («Выложите версию Снайдера»), и их просьбы были услышаны. Опубликовать режиссерскую версию требовали и актеры «Лиги справедливости» — Бен Аффлек, Рей Фишер и Галь Гадот.

Зак Снайдер ранее рассказал, какой должна была быть «Лига справедливости». В его сценарии присутствовала сцена с объяснением кошмара Брюса Уэйна, а Землю покорил суперзлодей Дарксайд. Такой вариант показался студии «жестким и пугающим».

Сейчас идут досъемки режиссерской версии «Лиги справедливости». Фильм будет разделен на четыре части и выйдет на HBO Max в 2021 году.