Джаред Лето потерял свой «Оскар». Он не может найти его три года

Лидер Thirty Seconds To Mars рассказал, что награда, которую он получил за лучшую роль второго плана, пропала, когда он переезжал в новый дом в Лос-Анджелесе. Артист не сразу узнал о пропаже, потому что, по его предположениям, ему никто не решился об этом сказать.

Актер и музыкант Джаред Лето признался, что потерял свою статуэтку «Оскара» три года назад и до сих пор не может ее найти. Об этом он рассказал в программе The Late Late Show и Джеймсом Корденом .

«Возможно статуэтка и правда где‑то лежит, но мы все обыскали сверху донизу. Надеюсь, она в хороших руках», — сказал Лето.

Музыкант предположил, что «Оскар» действительно где‑то у него дома, потому что это «не тот предмет, который кто‑то способен случайно швырнуть в мусор».

В марте прошлого года Джаред Лето рассказал, что пропустил новости об объявлении пандемии коронавируса из‑за того, что он находился 12 дней в пустыне, где занимался медитацией. Он сообщил, что находился в специальном комплексе, был полностью изолирован, в том числе от какой‑либо связи.

В этом месяце вновь перенесли премьеру фильма «Морбиус», в котором Лето исполнил главную роль. Картину изначально хотели выпустить еще в июле 2020 года, но теперь ее придется ждать еще почти год.