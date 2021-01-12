Брендан Фрейзер исполнит главную роль в фильме «Кит» Даррена Аронофски

Американский актер Брендан Фрейзер исполнит главную роль в новом фильме Даррена Аронофски «Кит» (The Whale). Об этом сообщает Deadline.

Картина основана на одноименной пьесе Сэмюэля Д.Хантера, рассказывает о Чарли, мужчине средних лет и весом 270 килограмм. Он пытается воссоединиться со своей 17-летней дочерью после того, как бросил семью ради любовника-гея, который позже умер. Он набрал большой вес из‑за переедания, вызванного горем утраты.

Выпуском картины займется студия A24. Другие детали проекта не раскрываются.

A24 сейчас занимается созданием биографической драмы о певице Ронни Спектор, которая выросла в Восточном Гарлеме и вместе с двумя сестрами основала группу The Ronettes. Роль артистки исполнит Зендая («Человек-паук», сериал «Эйфория»).