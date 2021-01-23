Madlib и Four Tet выпустили песню «Dirtknock»

Музыканты Madlib и Four Tet представили новую песню «Hopprock». Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Композиция станет частью совместного альбома артистов «Sound Ancestors», выход которого намечен на 29 января. Four Tet работал над аранжировками, но пластинка выйдет под именем Madlib. Трек-лист релиза можно посмотреть здесь.