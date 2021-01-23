Madlib и Four Tet выпустили песню «Dirtknock»

Музыканты Madlib и Four Tet представили новую песню «Hopprock». Ее можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.
Композиция станет частью совместного альбома артистов «Sound Ancestors», выход которого намечен на 29 января. Four Tet работал над аранжировками, но пластинка выйдет под именем Madlib. Трек-лист релиза можно посмотреть здесь.
В записи альбома принимал участие продюсер Итен Алапатт, известный как Egon. Ранее артисты опубликовали треки «Road of the Lonely Ones» и «Hopprock».
В декабре Киран Хебден представил сразу два новых альбома — «Parallel» под псевдонимом Four Tet и «871» в рамках проекта 00110100 01010100.