Madlib и Four Tet представили новую песню «Hopprock»

Композиция станет частью совместного альбома артистов «Sound Ancestors», выход которого намечен на этот месяц. Four Tet работал над аранжировками, но пластинка выйдет под именем Madlib.

Музыканты Madlib и Four Tet выпустили новую песню «Hopprock». Трек можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

В процессе создания альбома принимал участие продюсер Итен Алапатт, известный как Egon. Ранее артисты опубликовали песню «Road of the Lonely Ones», которая также войдет в «Sound Ancestors».

В начале декабря прошлого года Four Tet совместно с Томом Йорком и Burial выпустил две совместные песни «Her Revolution» и «His Rope». Треки вышли на пластинках с черной обложкой, на которой нет никакой информации.