Four Tet анонсировал совместный альбом с Madlib. Музыканты представили первый сингл

Four Tet объявил в инстаграме о выходе альбома «Sound Ancestors», записанного совместно с хип-хоп-продюсером Madlib. Музыканты представили песню «Road of the Lonely Ones», которую можно послушать на всех популярных стриминговых платформах.
По словам Four Tet, он работал над аранжировками, и пластинка выйдет под именем Madlib. Релиз альбома намечен на январь следующего года, а премьера сингла состоялась сегодня в эфире BBC Radio 6 Music.
Напарник Madlib рассказал, что они создавали проект в течение нескольких лет, и работа завершилась несколько месяцев назад. Four Tet также отметил, что в процессе принимал участие продюсер Итен Алапатт, также известный как Egon.
В начале месяца Four Tet совместно с Томом Йорком и Burial выпустил две совместные песни «Her Revolution» и «His Rope». Треки вышли на пластинках с черной обложкой, на которой нет никакой информации.