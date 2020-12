Four Tet анонсировал совместный альбом с Madlib. Музыканты представили первый сингл

Four Tet объявил в инстаграме о выходе альбома «Sound Ancestors», записанного совместно с хип-хоп-продюсером Madlib. Музыканты представили песню «Road of the Lonely Ones», которую можно послушать на всех популярных стриминговых платформах.

По словам Four Tet, он работал над аранжировками, и пластинка выйдет под именем Madlib. Релиз альбома намечен на январь следующего года, а премьера сингла состоялась сегодня в эфире BBC Radio 6 Music.