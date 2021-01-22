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Борис Джонсон: британский штамм COVID-19 может быть более летальным

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:27

Британский штамм COVID-19 может быть не только более заразным, чем изначальная версия вируса, но и более опасным для жизни. Об этом сообщил Би-би-си со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Новый вариант, впервые выявленный в Лондоне и на Юго-Востоке Англии, не только быстрее распространяется, но и, согласно некоторым данным, может быть связан с более высокими показателями смертности», — заявил глава правительства.

По информации издания, к такому выводу пришли математики, сравнившие показатели летальности от нового типа инфекции с предыдущей статистикой. Ученые из Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам (Nervtag) согласились с ними.

Специалисты проанализировали исследования английской организации общественного здравоохранения, Лондонской школы гигиены, Имперского колледжа Лондона и Университета Эксетера и подтвердили обеспокоенность относительно штамма.

«Я хочу подчеркнуть, что вокруг этих цифр существует большая неопределенность, и нам нужно больше работать, чтобы получить точную информацию, но определенно существует обеспокоенность насчет роста смертности и увеличения трансмиссивности», — сказал главный научный советник правительства сэр Патрик Вэлланс.

Научные работы свидетельствуют о том, что британская мутация COVID-19 на 30% более смертоносна. Кроме того, скорость распространения этого варианта инфекции выше на 30% или даже на 70%, по оценкам ученых. Тем не менее, по словам Вэлланса, штаммы из ЮАР и Бразилии вызывают еще больше беспокойства — они могут оказаться менее восприимчивы к вакцинам.

Британский штамм коронавируса обнаружили в середине декабря в Великобритании. Мутация быстро распространилась по странам Европы, достигла Азии и была выявлен также в США.

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