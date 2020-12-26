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Британский штамм коронавируса добрался до Азии. Первых заболевших выявили в Японии

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:47

Британский штамм коронавируса впервые обнаружили в Японии. Об этом сообщило издание The Japan Times со ссылкой на министра здравоохранения Норихиса Тамуру.

21 декабря в Страну восходящего солнца вернулись пять человек — все они прилетели из Великобритании. Именно у них выявили новый тип COVID-19. Двое заболевших прибыли в токийский аэропорт Ханэда, еще трое — в аэропорт Кансай в Осаке.

Их поместили в карантин. Медицинские работники в данный момент пытаются отследить всех людей, с которыми могли контактировать заболевшие, и выявить вероятные пути передачи инфекции.

С 24 декабря правительство Японии приостановило въезд иностранцев из Великобритании, приезжающих в страну для учебы или работы. Резиденты государства и японские граждане при этом по-прежнему могут прилетать.

Ранее из‑за новой мутации коронавируса Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Британский штамм COVID-19 выявили уже в нескольких странах Европы, а также в Австралии и ЮАР.

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