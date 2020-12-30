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В США зарегистрировали первый случай заражения британским штаммом коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 8:50

В США зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Об этом сообщил Джаред Полис — губернатор штата Колорадо, где и был выявлен этот случай, пишет ТАСС.

По словам губернатора, заразившийся мужчина сейчас находится в изоляции. Сообщается, что в последнее время он не совершал дальних поездок.

«Мы пока многого не знаем об этой новой разновидности COVID-19, но ученые в Соединенном Королевстве предупреждают весь мир, что она значительно более заразна», — заявил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее прежнего. В ВОЗ отметили, что хоть мутация и привела к большей заразности, вирус не стал смертоноснее. Впрочем, в Лондоне и на юго-востоке Великобритании все равно ввели новый, четвертый уровень ограничений.

Британский штамм выявили уже в нескольких странах Европы, в Австралии, Японии и ЮАР. Россия из‑за него приостановила авиасообщение с Великобританией.

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