«Возможно, это ложная тревога»: российские ученые пока не беспокоятся из‑за нового штамма COVID-19

Российские вирусологи считают, что пока не стоит беспокоиться из‑за нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По мнению специалистов, раньше COVID-19 не трансформировался тем образом, который описали британские ученые. Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что зарубежные коллеги могли ошибиться в оценке мутации.

«Никаких данных о новом типе вируса пока нет, его еще изучают. Возможно, это ложная тревога», — отметила она.

Эксперт считает, что система тестирования в Великобритании могла быть несовершенной и привела к дезинформации. Также Попович не исключает намеренное искажение фактов.

«Возможно, такого рода заявления связаны с малой эффективностью вакцины AstraZeneca, и уже ищут причины, по которым объявляется эта низкая эффективность», — допустила специалист.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов также спокойно отнесся к новому штамму COVID-19.

Чепурнов предположил, что изменившийся вариант вируса будет вести себя так же, как и прежний, и не повлияет на процесс вакцинации населения. Такое же мнение высказали и в ВОЗ.

«Для успешной вакцинации это не будет играть роли, во всяком случае в отношении выявленного в Англии «более быстрого» штамма», — заверил ученый.

На этой неделе министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что медики обнаружили новый, предположительно более заразный тип коронавируса у примерно тысячи англичан.