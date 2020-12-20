В нескольких странах Европы нашли новый и более заразный штамм коронавируса

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее прежнего. А уже сегодня мутация вируса — VUI-202012/01 — была обнаружена еще в нескольких странах Европы.

Всемирная организация здравоохранения сообщила «Би-би-си», что новый тип коронавируса нашли у пациентов в Нидерландах, Дании и Австралии. В организации отметили, что хоть мутация и привела к большей заразности, вирус не стал смертоноснее.

Изначально о новом штамме сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в начале этой недели. На тот момент в стране было выявлено более 1 тыс. случаев заражения — в Лондоне, Кенте, а также нескольких районах Эссекса и Хертфордшира.

Накануне главный санитарный врач и советник британского правительства Крис Уитти заявил, что новый возбудитель распространяется с более высокой скоростью, эту информацию следом подтвердил и премьер Борис Джонсон. С сегодняшнего дня в Лондоне и на юго-востоке Великобритании был введен новый, четвертый уровень ограничений. Он будет действовать минимум до 30 декабря.

Некоторые европейские страны уже объявили о прекращении авиасообщения с Великобританией. Среди них — Нидерланды, Бельгия, Австрия и Италия. Приостановить рейсы также планируют Ирландия, Франция и Германия, а также Израиль.

Источник Bild утверждает, что канцлер Германии Ангела Меркель намерена в ближайшее время обсудить с коллегами по ЕС координированный запрет на полеты из Великобритании в Европейский союз с полуночи 20 декабря до 6 января.

В российском оперштабе сообщили, что отслеживают ситуацию с коронавирусом в Великобритании. Обо всех принятых решениях обещают сообщить позже.