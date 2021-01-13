YouTube на семь дней заморозил канал Трампа

YouTube удалил новое видео на канале действующего президента США Дональда Трампа и приостановил работу учетной записи минимум на неделю за нарушение политики сервиса. Об этом сообщила администрация видеосервиса.

Какое именно видео послужило причиной заморозки канала, в YouTube не уточнили. Там лишь отметили, что недавно опубликованный ролик может спровоцировать дальнейшее насилие.

YouTube оставался единственной крупной площадкой, которая не заблокировала профиль президента. До этого работу аккаунтов Трампа приостановили Facebook и Instagram, а Twitter из‑за риска «подстрекательства к насилию» навсегда закрыл страницу Трампа.

Теперь администраторы канала не смогут в течение семи дней публиковать новые ролики и вести прямые трансляции. Доступ к оставшимся видео сохранен, однако возможность оставлять под ними комментарии отключена.

6 января сторонники действующего президента США взяли штурмом здание Конгресса, прервав утверждение итогов выборов президента. В ходе штурма погибли пять человек, в том числе один полицейский. Спустя несколько часов всех протестующих смогли выгнать из Капитолия, после чего итоги выборов все же утвердили.