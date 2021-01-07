Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа до конца его президентского срока

Доступ к аккаунтам Дональда Трампа в Facebook и Instagram не будет восстановлен до конца его президентского срока. Об этом сообщил глава соцсетей Марк Цукерберг.

По его словам, Трамп не сможет воспользоваться услугами платформ по меньшей мере в течение двух ближайших недель. Когда страницы 45-го президента США разблокируют, пока неизвестно, но это точно не произойдет до передачи власти Джо Байдену, заявил Цукерберг.

Основатель Facebook отметил, что в компании верят в право общественности на доступ к политическим высказываниям, даже к спорным. Однако в данных обстоятельствах платформы могут быть использованы «для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства».

«Мы считаем, что риски, связанные с использованием президентом наших услуг в этот период, слишком велики», — сказал Цукерберг. К такому же мнению пришли и владельцы Snapchat — они также заблокировали Трампа на неопределенный срок.

Таким образом, у Трампа остался только один крупный канал взаимодействия с аудиторией в сети — YouTube. Видеосервис пока не запретил президенту выкладывать ролики, однако уже удалил его последнее видео.

«Мы удалили то видео, опубликованное на канале Дональда Трампа в четверг, которое нарушает нашу политику и распространяет информацию о том, что мошенничество или ошибки изменили исход выборов в США в 2020 году», — подтвердили представители YouTube.

Ранее Twitter заблокировал страницу Дональда Трампа. Это произошло после того, как его сторонники взяли штурмом здание Конгресса, прервав утверждение итогов выборов президента.