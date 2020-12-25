Gorillaz спасаются от морского монстра в финальном эпизоде первого сезона «Song Machine»

Группа Gorillaz и британский музыкант Ли Джон опубликовали клип на трек «The Lost Chord». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Действие ролика происходит на заброшенном пляже. 2D, Мердока, Нудла и Рассела выносит на берег, где явно нет ни души, а только скелеты их предшественников. Однако кое-кого они там все же встречают. И это огромное морское существо, похожее на Посейдона в исполнении Ли Джона, которое начинает испепелять взглядом все, что попадается на пути. Героям приходится спасаться от катастрофы.