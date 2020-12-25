Gorillaz спасаются от морского монстра в финальном эпизоде первого сезона «Song Machine»

Группа Gorillaz и британский музыкант Ли Джон опубликовали клип на трек «The Lost Chord». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Действие ролика происходит на заброшенном пляже. 2D, Мердока, Нудла и Рассела выносит на берег, где явно нет ни души, а только скелеты их предшественников. Однако кое-кого они там все же встречают. И это огромное морское существо, похожее на Посейдона в исполнении Ли Джона, которое начинает испепелять взглядом все, что попадается на пути. Героям приходится спасаться от катастрофы.
«The Lost Chord» — часть аудиовизуальной серии «Song Machine», в рамках которой Gorillaz публиковали совместные композиции с начинающими артистами и музыкальными ветеранами. Результатом первого сезона стал альбом «Song Machine: Season One — Strange Timez», вышедший 23 октября. В записи пластинки приняли участие Элтон Джон и 6lack, Slowthai и Slaves, Скепта и Тони Аллен, Роберт Смит из The Cure, Питер Хук из Joy Division и многие другие. «The Lost Chord» — девятый по счету эпизод проекта, а также финал первого сезона.
Второй сезон «Song Machine» может выйти уже в 2021 году. По словам одного из лидеров Gorillaz, Деймона Албарна, работа над ним идет полным ходом. Кроме того, группа готовит анимационный фильм про самих себя («в некотором роде абстрактный»).