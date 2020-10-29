Gorillaz снимут анимационный фильм о себе

Виртуальная группа Gorillaz создаст анимационный фильм про себя, рассказал один из лидеров коллектива Дэймон Албарн платформе Radio.com. Об этом сообщает NME.

Албарн заявил, что картина будет «типа абстрактной» и ее будут снимать, пока группа будет делать новую серию проекта «Song Machine». По его словам, все контракты уже подписаны, и сейчас команда работает над концепцией и сценарием.

«Если вы рассказываете слегка тупую, странную историю, которая лишь иногда имеет смысл, это довольно сложно. Но мы именно это и делаем», — сказал артист, заявив, что по уровню анимации клипы Gorillaz можно сравнить с мультфильмами Studio Ghibli.

Проект «Song Machine» участники Gorillaz запустили в этом году. В его рамках группа выпускала совместные композиции с начинающими артистами и музыкальными ветеранами. Результатом первого сезона стал альбом «Song Machine: Season One — Strange Timez», вышедший 23 октября. В записи пластинки приняли участие Элтон Джон и 6lack, Slowthai и Slaves, Питер Хук из Joy Division и New Order, Скепта и Тони Аллен, Роберт Смит из The Cure и многие другие.

16 октября Gorillaz анонсировали старт собственного радиошоу «Song Machine Radio» на Apple Music. Первый эпизод можно послушать уже сейчас, он вышел 19 октября, его ведущим выступил 2D.