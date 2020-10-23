Виртуальная группа Gorillaz выпустила свой седьмой альбом под названием «Song Machine: Season One — Strange Timez». Пластинка вышла в двух версиях — с 12 песнями в стандартном сборнике и с 17 композициями в делюкс-издании.
Все треки записаны совместно с другими музыкантами. Среди артистов, работавших с группой — Элтон Джон, St Vincent, Роберт Смит, Octavian, Фатумата Диавара, slowthai. Как отмечает NME, в альбоме «панк-рок легко сочетается с блестящими фортепианными балладами, а игривый хип-хоп и меланхоличная пост-рейвовая атмосфера успокаивают наши стучащие головы».
Independent называет «Song Machine: Season One — Strange Timez» «лучшим альбомом Gorillaz за десятилетие». DIY отмечает множество удачных музыкальных экспериментов коллектива и определяет пластинку как «правильный» финал интерактивного проекта «Song Machine», который музыканты реализовывали с января.
В декабре прошлого года в открытом доступе появился документальный фильм «Gorillaz: Долой фальшивых идолов» о работе Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта — реальных участников виртуальной группы Gorillaz — и их продюсеров. Фильм рассказывает историю самой группы и тура в поддержку альбомов «Humanz» и «The Now Now».
На прошлой неделе Gorillaz анонсировала старт собственного радиошоу «Song Machine Radio на Apple Music. Первый эпизод можно послушать уже сейчас, он вышел 19 октября, его ведущим выступил 2D.