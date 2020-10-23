Виртуальная группа Gorillaz выпустила свой седьмой альбом под названием «Song Machine: Season One — Strange Timez». Пластинка вышла в двух версиях — с 12 песнями в стандартном сборнике и с 17 композициями в делюкс-издании.

Все треки записаны совместно с другими музыкантами. Среди артистов, работавших с группой — Элтон Джон, St Vincent, Роберт Смит, Octavian, Фатумата Диавара, slowthai. Как отмечает NME, в альбоме «панк-рок легко сочетается с блестящими фортепианными балладами, а игривый хип-хоп и меланхоличная пост-рейвовая атмосфера успокаивают наши стучащие головы».