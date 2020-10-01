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Gorillaz выпустили клип на песню «The Pink Phantom», записанную вместе с Элтоном Джоном и 6LACK

Анастасия Цой
Сегодня в 22:55

Британская виртуальная группа Gorillaz представила клип на песню «The Pink Phantom», записанную совместно с музыкантом Элтоном Джоном и рэпером 6LACK.

Над треком работали во время пандемии коронавируса: артисты записывали свои партии, находясь в разных городах. Песня войдет в альбом «Song Machine, Season One: Strange Timez», релиз которого запланирован на 23 октября.

В записи альбома, кроме Элтона Джона и 6LACK, принимали участие Slowthai и Slaves, Питер Хук из Joy Division и New Order, Скепта и Тони Аллен, Роберт Смит из The Cure и многие другие.

В декабре прошлого года в открытом доступе появился документальный фильм «Gorillaz: Долой фальшивых идолов» о работе Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта — реальных участников виртуальной группы Gorillaz — и их продюсеров. Фильм рассказывает историю самой группы и тура в поддержку альбомов «Humanz» и «The Now Now».

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