Питер Хук из Joy Division сыграл песню «Aries», которую записал с Gorillaz

Хук сыграл трек со своей группой The Light, которую он основал после ухода из New Order. Каждый участник коллектива во время записи находился у себя дома, потому что соблюдал режим изоляции.

В апреле музыканты выпустили клип на композицию, в конце которого 2-D, виртуальный фронтмен Gorillaz, в защитной маске призывает зрителей оставаться дома и мыть руки.

«Aries» была записана как часть проекта «Song Machine», в рамках которого Gorillaz публиковали совместные композиции с начинающими артистами и музыкальными ветеранами. Результатом первого сезона стал альбом «Song Machine: Season One — Strange Timez», вышедший 23 октября. В записи пластинки, помимо Питера Хука, приняли участие Элтон Джон и 6lack, Slowthai и Slaves, Скепта и Тони Аллен, Роберт Смит из The Cure и многие другие.

В мае Питер Хук и The Light выпустили запись трехчасового трибьют-концерта Joy Division к 40-летию смерти их фронтмена Иэна Кертиса. Шоу So This Is Permanent был записан 18 мая 2015 года в церкви Christ Church в родном городе Кертиса — английском Маклсфилде.