Томские депутаты потребовали расследовать отравление Алексея Навального

«Сейчас, когда Путин фактически подтвердил факт следования чекистов за Алексеем, расследовать дело будет еще проще», — написала она в твиттере.

Семеро депутатов городской думы Томска направили заявление главе Следственного комитета с требованием возбудить уголовное дело об отравлении политика Алексея Навального и применении запрещенного химического оружия. Об этом сообщила депутат и глава местного штаба Навального Ксения Фадеева.

Ранее возбудить уголовное дело о покушении на Алексея Навального потребовали петербургские и псковские депутаты. Они направили запросы в ФСБ и Следственный комитет. «Коммерсант» пишет, что обращения в правоохранительные органы также составили депутаты из Карелии, Московской и Новосибирской городских дум.

17 декабря на пресс-конференции Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Bellingcat, сделанное совместно с другими изданиями и Фондом борьбы с коррупцией, в котором говорится, что Алексея Навального пыталась отравить специальная группа ФСБ, следившая за ним на протяжении нескольких лет. Президент фактически признал слежку за оппозиционером: «Спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Понимаете, если бы хотели, довели бы до конца». Само расследование он назвал легализацией данных американских спецслужб.