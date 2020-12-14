The Insider, CNN и Bellingcat рассказали о сотрудниках ФСБ, которые могли отравить Навального

Покушение на Алексея Навального в Томске совершили восемь оперативников ФСБ из секретного подразделения, которые действовали под прикрытием Института криминалистики ведомства. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.

Авторы расследования назвали имена всех сотрудников, участвовавших в операции, и их псевдонимы: Станислав Макшаков, Олег Таякин (Тарасов), Алексей Александров (Фролов), Иван Осипов (Спиридонов), Константин Кудрявцев (Соколов), Алексей Кривощеков, Михаил Швец (Степанов), Владимир Паняев.

Расследователи проанализировали базы данных авиаперелетов и выяснили, что участники группы следовали за Навальным в десятки российских городов с 2017 года. Состав оперативников постоянно менялся, и в поездки отправлялись по два-три человека. Они старались бронировать не те же рейсы, что и Навальный, и часто вылетали из других аэропортов. Билеты покупали как под настоящими, так и под вымышленными именами. Их основная активность пришлась на 2017 год, когда оппозиционный лидер объявил о желании участвовать в президентских выборах, и на 2020-й.

Журналисты отмечают, что отравление в Томске было уже второй попыткой — за два месяца до этого сотрудники совершили покушение на политика в Калининграде и «чуть не убили» его жену Юлию Навальную. 6 октября ей стало очень плохо, но наутро уже все было совершенно нормально.

Через месяц после этого в Новосибирск и Томск вместе с Навальным отправились Александров, Осипов и Паняев. Они пользовались подставными телефонами, из‑за чего их нельзя было отследить. Но дважды за поездку Александров включал свой основной телефон на несколько секунд. Один раз — рядом с гостиницей в Новосибирске, где бронировала номер соратница Навального Мария Певчих, второй — недалеко от отеля, где находился сам Навальный.

После новостей о том, что Навальный остался жив, Александров, Осипов и Паняев сдали билеты до Москвы и полетели в Горно-Алтайск, куда также отправился Олег Таякин. Журналисты полагают, что оттуда они поехали в находящийся рядом Бийск, где расположен Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, с которым у Института криминалистики ФСБ налажены рабочие отношения. Там они, предположительно, избавились от одежды со следами «Новичка».

Сам Навальный назвал произошедшее «государственным терроризмом». По его словам, операция такого масштаба и продолжительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Александром Бортниковым.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске и через два дня увезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября политика вывели из медицинской комы.

Анализы, проведенные в немецкой, французской и шведской лабораториях, показали, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Позже ОЗХО установила, что речь идет о новом виде «Новичка», который формально не относится к запрещенным, но по составу близок к ним.

Вчера газета The Times сообщила, что сотрудники российских спецслужб пытались отравить Навального «Новичком» во второй раз в омской больнице. Это было сделано с расчетом на то, что он умрет до прибытия в Берлин. Позже главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев заявил, что возможности повторно отравить политика не было ни у кого. По его словам, это «утка» и все раскручивается ради «каких‑то определенных целей».