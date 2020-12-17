Псковские депутаты потребовали возбудить уголовное дело о покушении на Алексея Навального

Депутаты Псковского областного собрания от партии «Яблоко» Лев Шлосберг и Артур Гайдук обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело из‑за покушения на Алексея Навального. Заявление опубликовано в телеграм-канале Шлосберга.

Основанием для возбуждения дела стало расследование изданий Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что оппозиционера пыталась отравить специальная группа ФСБ, следившая за ним на протяжении нескольких лет.

«Практика любого насильственного воздействия на оппозиционных государственных и общественных деятелей является преступной. Категорически недопустимы любые попытки посредством силовых структур заставить замолчать оппонентов действующей государственной власти, лишить их возможности участвовать в общественной жизни, сделать политическую активность наказуемой и более того — смертельно опасной для граждан», — говорится в заявлении.

Ранее аналогичное обращение на имя директора ФСБ направили депутаты законодательного собрания Петербурга Максим Резник, Михаил Амосов и Борис Вишневский.

По закону СК и ФСБ обязаны отчитаться перед депутатами о проведенной проверке и принятых процессуальных решениях.

Вчера, 16 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал расследование о причастности ФСБ к отравлению Навального.