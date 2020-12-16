Петербургские депутаты потребовали от ФСБ проверить данные из расследования об отравлении Навального

Депутаты петербургского заксобрания Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов потребовали от директора ФСБ Александра Бортникова расследовать отравление Алексея Навального. Заявление на имя Бортникова было направлено после выхода расследования The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel о предполагаемых отравителях из ФСБ, написал Вишневский в фейсбуке.

Кроме петербургских парламентариев подобные обращения собираются отправить депутаты из Москвы, Пскова, Карелии и других регионов. Вишневский обосновал свое требование проверить расследование пунктом 2 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса — она обязывает проверять сообщения о преступлении, распространенные в СМИ.

Депутаты заявляют, что попытка убийства Навального должна быть тщательно расследована, а по результатам разбирательства должно быть возбуждено уголовное дело.