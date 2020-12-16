Петербургские депутаты потребовали от ФСБ проверить данные из расследования об отравлении Навального

Депутаты петербургского заксобрания Борис Вишневский, Максим Резник и Михаил Амосов потребовали от директора ФСБ Александра Бортникова расследовать отравление Алексея Навального. Заявление на имя Бортникова было направлено после выхода расследования The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel о предполагаемых отравителях из ФСБ, написал Вишневский в фейсбуке.
Кроме петербургских парламентариев подобные обращения собираются отправить депутаты из Москвы, Пскова, Карелии и других регионов. Вишневский обосновал свое требование проверить расследование пунктом 2 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса — она обязывает проверять сообщения о преступлении, распространенные в СМИ.
Депутаты заявляют, что попытка убийства Навального должна быть тщательно расследована, а по результатам разбирательства должно быть возбуждено уголовное дело.
Вишневский отметил, что «другого юридического пути нет», а в ФСБ депутаты обратились, так как она должна вести предварительное следствие, согласно статье 277 УК.
14 декабря вышло расследование Bellingcat, посвященное отравлению Алексея Навального и сделанное совместно с другими зарубежными СМИ и российским Фондом борьбы с коррупцией. В нем говорилось, что покушение на оппозиционера совершила специальная группа сотрудников ФСБ, следившая за ним на протяжении нескольких лет. Навальный рассказал, что это было не единственное покушение на него.
Глава МИД России Сергей Лавров негативно высказался о расследовании. Он раскритиковал подход «западных партнеров», обвиняя их в неэтичности, и заявил, что новости об отравлении Навального «забавно читать».