The Times: перед отправкой в Германию Навального пытались отравить «Новичком» второй раз

Сотрудники российских спецслужб после «неудачной попытки» пытались повторно отравить Алексея Навального. Это случилось перед его отправкой на лечение в Берлин, сообщает газета The Times.

Навального пытались отравить, когда он находился в коме в омской больнице. Для этого сотрудники спецслужб якобы устроили «базу» в кабинете главного врача омской клиники.

«Это было сделано с расчетом на то, что он умрет к тому моменту, как прибудет в Берлин», — рассказал источник.

По данным издания, Навального спас атропин, который ему ввели медики скорой помощи в Омске. Утверждается, что он продлил состояние комы, но нейтрализовал действие яда.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, и через два дня увезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября политика вывели из медицинской комы.

Анализы, проведенные в немецкой, французской и шведской лабораториях, показали, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Позже ОЗХО установила, что речь идет о новом виде «Новичка», который формально не относится к запрещенным, но по составу близок к ним.

15 октября ЕС и Великобритания из‑за ситуации с Навальным ввели санкции в отношении шестерых россиян, а также Государственного НИИ органической химии и технологии, где разрабатывали «Новичок».