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Путин об отравлении Навального: если человек чуть не умер, это не повод заводить дело

Семён Гудошников
Сегодня в 17:36

На встрече с членами Совета по правам человека Николай Сванидзе спросил Владимира Путина, может ли Россия открыть уголовное дело в связи с отравлением Алексея Навального. Президент в ответ заявил, что, если человек чуть не умер, это не повод заводить дело. Вот их диалог (некоторые фрагменты, не связанные с Навальным, вырезаны):

Николай Сванидзе: Дело (Алексея Навального. — Прим. ред.) крайне одиозное, как мы все знаем, но я предлагаю от этого отвлечься. Не важно, как его зовут, он гражданин Российской Федерации, общественный и политический деятель, один из лидеров оппозиции, он чуть не умер, и очевидно, что не от гриппа.

Если открыть расследование по этому делу, то можно тогда будет найти — это все-таки интересно, — что случилось. Отравлен ли он? Кем отравлен: Индирой Ганди покойной или сам себя отравил? Или съел турецких пельменей или помидоров плохих? Что с ним случилось-то?

Отсутствие уголовного расследования по делу Алексея Навального в нашей стране имеет не только репутационные последствия, но и умаляет право граждан на защиту со стороны государства.

Владимир Путин: По поводу этих резонансных дел, по поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов.

Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования. А по большому счету надо бы допустить наших специалистов, о чем я говорил и просил это сделать, наших специалистов допустить для совместной работы.

Наши готовы приехать за границу — и во Францию, и в Германию, и в Нидерланды, к специалистам, которые утверждают, что там отравляющие боевые вещества найдены. Никто же нас не приглашает. Мы пригласили к себе. К нам не едут. Официальных материалов не дают. Биологических материалов не дают. Что нам делать-то?

Н.С.: Владимир Владимирович, извините, что перебиваю вас. Но мужик чуть не умер.

В.П.: Я понимаю.

Н.С.: Мы можем уголовное дело открыть у себя?

В.П.: Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится, Николай Карлович. Я просил это сделать, и прокуратура этим занимается, и Следственный комитет. Анализируются материалы, которые находятся в распоряжении наших следственных органов. Мы готовы это сделать.

Я много раз говорил и своим коллегам, и вам еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября политика вывели из медицинской комы.

Анализы, проведенные в немецкой, французской и шведской лабораториях, показали, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Позже ОЗХО установила, что речь идет о новом виде «Новичка», который формально не относится к запрещенным, но структурно близок к ним.

15 октября ЕС и Великобритания из‑за ситуации с Навальным ввели санкции в отношении шестерых россиян, а также Государственного НИИ органической химии и технологии, где разрабатывали «Новичок».

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