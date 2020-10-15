Евросоюз и Великобритания ввел санкции из‑за отравления Навального

Евросоюз ввел санкции против шести человек и одного научного института из России из‑за отравления Алексея Навального. Информация об этом опубликована в официальном журнале ЕС.

В санкционном списке первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, два заместителя министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, руководитель управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Также ограничения наложили на Государственный НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором в советское время был разработан «Новичок».

Попавшим под санкции заморозят активы на территории ЕС и запретят поездки в страны союза.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, а через два дня перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября политика вывели из медицинской комы, сейчас он проходит курс реабилитации в Берлине.

Анализы, проведенные в немецкой, французской и шведской лабораториях, показали, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичков». Позже ОЗХО установила, что речь идет о новом виде «Новичка», который формально не относится к запрещенным, но структурно близок к веществам из этой группы.

Российский МИД допустил, что отравление Навального может быть постановкой; в Кремле заявили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.