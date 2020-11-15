Росавиация проверит «Победу» из‑за акции пилотов в поддержку Дзюбы

Росавиация начала проверку инцидента с самолетом «Победы», пилоты которого нарисовали траекторией полета пенис в поддержку футболиста Артема Дзюбы. На донесение Росавиации обратил внимание телеграм-канал Aviaincidents, источник РБК в ведомстве подтвердил факт проверки.
«Согласно плану полета и разрешению на использование воздушного пространства выполнение маневров не предусмотрено», — сказано в документе. Как отмечает РБК, проверка может грозить ответственным лицам дисциплинарной ответственностью.
11 ноября самолет «Победы», летевший из Москвы в Екатеринбург, начал выполнять виражи в небе над Нефтекамском. Траектория лайнера начертила изображение, похожее на мужской половой орган.
«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — сообщил после инцидента представитель авиакомпании.
8 ноября в соцсетях появилось интимное видео с телефона Дзюбы, на котором он мастурбирует. После утечки ролика и матча с «Краснодаром» футболист выпустил видеообращение, в котором заявил, что не является идеальным и допускает ошибки, в которых может винить только себя.
На фоне скандала главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Дзюба будет отстранен от ноябрьских матчей. При этом футболист остался в стартовом составе «Зенита», но без капитанской повязки.