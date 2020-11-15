Росавиация проверит «Победу» из‑за акции пилотов в поддержку Дзюбы

Росавиация начала проверку инцидента с самолетом «Победы», пилоты которого нарисовали траекторией полета пенис в поддержку футболиста Артема Дзюбы. На донесение Росавиации обратил внимание телеграм-канал Aviaincidents, источник РБК в ведомстве подтвердил факт проверки.

«Согласно плану полета и разрешению на использование воздушного пространства выполнение маневров не предусмотрено», — сказано в документе. Как отмечает РБК, проверка может грозить ответственным лицам дисциплинарной ответственностью.

11 ноября самолет «Победы», летевший из Москвы в Екатеринбург, начал выполнять виражи в небе над Нефтекамском. Траектория лайнера начертила изображение, похожее на мужской половой орган.