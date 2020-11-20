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Стали известны победители второй ежегодной премии Apple Music Awards

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:38

В калифорнийском городе Купертино объявили победителей второй ежегодной премии Apple Music Awards. О новых обладателях наград «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании Apple.

Главным триумфатором премии стал рэпер Lil Baby, ставший «Артистом года» по версии Apple Music Awards. К победе музыканта привел в том числе «своевременный и глубоко осмысленный», по мнению жюри, трек «The Bigger Picture» — недавно он был также отмечен на BET Hip Hop Awards.

«Этот год сильно изменил меня. Теперь, когда я стал признанным артистом, то могу быть услышанным через музыку, когда мне нужно что‑то сказать. И мои фанаты меня услышали», — сказал Lil Baby.

«Автором года» эксперты Apple Music Awards признали Тейлор Свифт. В 2020 году певица выпустила новый альбом «folklore» — Apple назвал пластинку, записанную во время пандемии, «лирическим шедевром».

«Для меня это имеет невероятное значение — то, как фанаты реагируют на написанные мной песни, и вот этот эмоциональный обмен действительно поддерживал меня в этом году», — призналась Свифт.

Награду в номинации «Прорыв года» присудили хьюстонской рэп-диве Megan Thee Stallion, чьи треки «WAP» и «Savage» были прослушаны пользователями Apple Music более 300 млн раз. О дебютном альбоме артистки «Афиша Daily» рассказывала два года назад.

Лучшей песней 2020 года оказался трек Родди Рича «The Box» — он возглавлял чарты дольше, чем любая другая композиция, и стал абсолютным хитом TikTok. Рич также получил награду за лучший альбом года за пластинку «Please Excuse Me for Being Antisocial».

«Получение этой награды мотивирует меня работать еще больше. Это лишнее подтверждение тому, что я на верном пути и делаю все так, чтобы быть лучшим», — сказал музыкант, которого пользователи Apple Music слушали в 2020 году чаще всего.

Apple Music Awards впервые появилась в декабре 2019 года. Тогда премию сразу в трех номинациях получила Билли Айлиш, певица Лиззо была признана «Прорывом года», а песней года стал трек Lil Nas X «Old Town Road».

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